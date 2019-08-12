Зеленський vs Філатов: за міст в Дніпрі взялася ще й прокуратура

Прокуратура Дніпропетровської області взялася за перевірку фактів можливого привласнення бюджетних коштів при проведенні ремонту Нового моста в Дніпрі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за статтею 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.).

Як повідомляють правоохоронці, 9 серпня, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи прокуратура провела огляд моста за участю фахівців.

Під час огляду було відібрано і вилучено зразки бетону, які направили експерту для дослідження.

12 липня президент Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов уклали парі. Філатов пообіцяв закінчити будівництво моста до 14 вересня. В іншому випадку, він напише заяву про звільнення - відео.

Наступного дня Філатов відреагував на парі з президентом.

16 липня мер Дніпра заявив, що Новий міст через Дніпро повністю закривається на ремонт: "Ви ж всі, включаючи Володимира Олександровича, хотіли швидше, правда?".