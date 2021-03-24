Зеленський ввів у дію рішення РНБО про націоналізацію Мотор Січ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про захист національних інтересів у сфері авіадвигунобудування. Указ опублікований на сайті Офісу президента.
Текст цього рішення РНБО від 11 березня не опублікований.
Йому присвоєно гриф "для службового користування". Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря РНБО Олексія Данілова.
- 15 січня 2021 року Міністерство торгівлі США ввело санкції проти китайської компанії Skyrizon. Вона – інвестор українського ПАТ "Мотор Січ".
- 29 січня Зеленський підписав введення санкцій проти Ван Цзіна, громадянина Китаю. Цзін – ключовий акціонер Skyrizon. Зеленський заявив, що не дозволить Китаю або іншій державі викупити контрольний пакет акцій Мотор Січ.
- 11 березня Данілов заявив, що РНБО прийняло рішення про законну націоналізацію ПАТ "Мотор Січ". Деталі – тут.
- 12 березня у фракції Слуга Народу повідомили, коли розроблять законопроєкт про націоналізацію Мотор Січ.
- 20 березня суд заарештував акції і майно Мотор Січ.