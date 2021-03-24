Зеленський ввів у дію рішення РНБО про націоналізацію Мотор Січ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про захист національних інтересів у сфері авіадвигунобудування. Указ опублікований на сайті Офісу президента.

Текст цього рішення РНБО від 11 березня не опублікований.

Йому присвоєно гриф "для службового користування". Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря РНБО Олексія Данілова.