Зеленський закликав Кабмін розібратися з пенсіями для родин загиблих на Донбасі бійців ЗСУ

Глава держави Володимир Зеленський дав доручення Кабміну розібратися з проблемою щодо нарахування пенсій сім'ям військових, які загинули на Донбасі.

Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

Зеленський зазначив, що родини Героїв отримують значно меншу пенсію за ту, яку дійсно мають нараховувати.

Зокрема, пенсії родин військових, які померли на війні у 2014-2018 роках та отримували тоді кілька тисяч гривень зарплати, суттєво відрізняються від тих, хто заробляв 14-20 тисяч гривень.

Президент наголосив, що це несправедливо. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв розібратися із цим питанням.

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