Зеленський заявив, що українські підприємства недоотримали "мільйони" через валютний курс, який диктував Нацбанк

Петришин Президент України Володимир Зеленський вважає, що через курс гривні, який зберігався у країні останнім часом, українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися"

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесом Чернівецької області, передає Інтерфакс-Україна.

"Я з вами згоден повністю. Те, що мільйони недоотримали підприємства і закрилися через цей курс, - це правда. Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа (2019 року - ред.). Всі навколо нас говорили, що у нас незалежний банк (Національний банк - ред). Так, і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний тощо, і ви це прекрасно все знаєте", - сказав він.

На думку Зеленського, всі підприємці "прекрасно розуміють" ситуацію навколо глави Національного банку України.

Він також зазначив, що довкола вистачає "людей, які "допомагають" Україні" і навів як приклад заяву екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої про те, що МВФ потрібно не надавати підтримку Україні, доки не буде призначено незалежного главу Нацбанку.

"Тому ми вас чудово розуміємо, ми знаємо скільки через цей курс українських підприємств просто закрилися, і все інше, і COVID-19... Вийдемо з цієї ситуації, все стабілізуємо, я в цьому впевнений", - зазначив Зеленський.

Рубрика

https://rubryka.com/