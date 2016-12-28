Земельная реформа должна быть проведена до 2020г

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о необходимости проведения земельной реформы в агропромышленном секторе до 2020 года.

"До 2020 года мы должны с вами сделать качественную земельную реформу в интересах украинских граждан и украинского государства", - заявил он, представляя планы правительства на его заседании в Киеве в среду.

Как сообщалось со ссылкой на меморандум о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе расширенного финансирования, Кабинет министров первоначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Своим решением парламент поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты. Немногим позже несколько депутатов из коалиции внесли в Раду законопроект No5535 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".