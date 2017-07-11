Земельная реформа в Украине: даст ли МВФ отсрочку?

Международный валютный фонд (МВФ) может дать больше времени на реализацию пенсионной реформы, поскольку, скорее всего, украинскому руководству удалось доказать, что аграрная реформа приведет к социально-политическому кризису.

Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник.

"Главная задача МВФ в Украине это сохранение стабильности, не допущение кризиса в том числе и политического. Скорее всего, украинскому руководству удалось доказать, что аграрная реформа приведет к социально-политическому кризису и поэтому МВФ отступил от обязательства. Точно также МВФ отступил от обязательства по выделению очередного транша кредита... Сегодня для них наиболее важны реализация пенсионной реформы и приватизация", - считает Бортник.

Эксперт отметил, что сегодня МВФ не видит смысла кредитовать Украину. Ситуация и так политически и экономически стабильна. Конечно же, на уровне комы, однако Фонд это не интересует. Поэтому МВФ не видит смысла финансировать Украину и соответственно не имеет инструментов оказывать давление на украинское руководство для реализации реформ.

Ранее сообщалось, что МВФ может дать Украине больше времени на подготовку земельной реформы, одного из ключевых условий выделения очередного транша в рамках $17,5-миллиардной программы.

"Очевидно, есть некоторые различия во взглядах внутри Украины. Мы считаем, что нужно немного больше времени и обсуждений, чтобы придумать (решение) о том, как проводить земельную реформу", - сказал глава миссии МВФ Рон ван Роден.