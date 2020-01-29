Зеркаль стала советником главы "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз Украины" назначил экс-заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль советником главы правления компании, говорится в сообщении пресс-службы НАК.

"Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". До этого она работала в Министерстве иностранных дел Украины, где отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о "зимних пакетах" поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" в сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах. В частности, относительно захваченных Россией активов группы "Нафтогаз" в Крыму.

Елена Зеркаль обладает 25-летним опытом работы юристом в частном и государственном секторе (Министерстве иностранных дел Украины и Министерстве юстиции Украины). Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по вопросам сравнительного анализа украинского законодательства.

IBF.ua

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