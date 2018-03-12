Зерновую экспансию Украины сдерживает устаревшая железная дорога - Bloomberg

Украинское производство зерновых процветает, но его экспансия хромает из-за изношенной железной дороги. Вся сеть путей под контролем государственной компании "Укрзалізниця". Через них проходит две трети урожая от ферм до украинских черноморских портов.

Большинство локомотивов и вагонов были изготовлены еще в 1980-х годах. Но именно ими комапания старается транспортировать сельскохозяйственные культуры, заполняя вагоны до краев. А в это время тары становится все меньше, пишет Bloomberg.

Работа над решением продолжается. Но железнодорожный монополист планирует сначала заменить вагоны для перевозки угля и металлов, а только в следующем году взяться за железнодорожные составы, которые нужны аграриям. Несмотря на то, что урожаи четвертого в мире экспортера зерна растут, существуют опасения, что Украине просто не хватит транспортных возможностей для перевозки.

"Это самая большая проблема, поскольку мы не можем экспортировать столько, сколько хотели бы", - сказал изданию президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

"Трейдеры могли увеличить продажи, выйти на новые рынки, но вместо этого им приходится соперничать за вагоны", - добавил он.

Bloomberg отмечает, что украинское производство зерна переживает бум в последние десятилетия, поскольку фермеры начали больше инвестировать в свои урожаи. Впрочем, правительство все это время не вкладывало деньги в обновление железной дороги. Без этого ее состояние может еще больше ухудшиться. В зерновой ассоциации говорят, что увеличение урожаев может повысить и экспорт на 70% к 2022 году, что позволит привлечь достаточно инвестиций в фермы и инфраструктуру.

Нехватка поездов приводит к задержкам с поставками зерна, говорит глава трейдинговой фирмы Kusto Agro Trading LLC Шакир Шамілєв. По его словам, без проблем с железной дорогой доходы могли бы быть на 30% выше.

"Украина теряет свое конкурентное преимущество", - сказал председатель TIS Филипп Грушко.

"Неудивительно, что Россия может обогнать Украину в сфере экспорта зерна в этом сезоне, поскольку она может доставлять столько, сколько произведено", - сказал он.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось о том, что Украина с июля продала на экспорт 16 млн тонн зерновых.