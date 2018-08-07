Зерновые войны: голодная Европа боится украинских квот

Мир готовится к голодному обмороку – неблагоприятные погодные условия привели к существенному снижению урожая зерновых и, прежде всего, пшеницы. Эксперты IGC прогнозируют падение объемов производства пшеницы в 2018/2019 МГ до пятилетних минимумов. А в ряде европейских государств хлеба соберут на 40-50% меньше (Швеция, Германия), чем ожидалось.

Пессимистические прогнозы пугают трейдеров. А потому любые новости из Украины, которая входит в пятерку крупнейших производителей пшеницы, вызывают бурную реакцию на рынках. Лишь одно заявление украинских чиновников о возможном ограничении объемов экспорта пшеницы взывало настоящую панику на биржах: в считанные часы фьючерсы подскочили до рекордных за последние 3 года отметок - на 6,2% в Чикаго и на 5,3% в Париже.

По сути, западные СМИ некорректно поняли высказывания чиновников, посчитав, что Украина собирается ввести квотирование экспорта зерна. Как только министерство дало разъяснение, указав, что речь идет о понятийном меморандуме с зернотрейдерами, который подписывается каждый год, котировки отскочили назад. Правда нынешний уровень цен, спустя всего 5 дней после той истории, снова вернулся к рекордным показателям.

Самим надо

Впрочем, невзирая на тот факт, что по сравнению со многими соседними странами у Украины дела с урожаем весьма отрадны, погода не пощадила и наши посевы.

«Прогноз урожая пшеницы не менялся - 25 млн. т. Это очень хороший показатель. Вопрос в том, что качество ее, мягко говоря, не очень. Из-за обильных дождей в июле урожай сильно пострадал. Так что продовольственной пшеницы мы соберем меньше, чем прежде», - объясняет директор компании Engelhart CTP (Ukraine) Елена Зырянова.

По оценкам аграрных чиновников, в нынешнем году украинские фермеры соберут порядка 11 млн. т. продовольственной пшеницы. То есть около 44% от общего урожая. Тогда как в удачные годы этот показатель может достигать более 60%.

Впрочем, чиновники успокаивают – украинцам хлеба хватит с головой. Внутреннее потребление составляет порядка 4,5-4,8 млн. т. в год. А значит нынешний урожай вдвое перекрывает аппетиты наших граждан.

С этими подсчетами не согласны только мукомолы и хлебопеки, которые уже подсчитывают убытки. Логика их умозаключений проста: на фоне стремительного роста цен на продовольственную пшеницу в мире, зернотрейдеры начнут активно продавать наиболее качественное зерно иностранцам. Так что ближе к зиме печь хлеб в Украине будет попросту не из чего. А цены на готовую продукцию взлетят минимум на треть. И просят правительство срочно ввести квоты на экспорт пшеницы, чтобы спасти украинцев.

Квоты есть, искать надо

Острая реакция бирж на заявления украинских чиновников, между тем, вовсе не безосновательна. Ведь на деле меморандум, который каждый год Минагропрод подписывает с трейдерами, не такая уж фикция.

«Формально, документ никого ни к чему не обязывает и носит рекомендательный характер. Но в действительности у чиновников есть масса способов заставить трейдера соблюдать оговоренные лимиты. Например, под разными предлогами просто не выпускать баржи. В ход можно пустить все средства: «ошибки» в документах, фитосанитарный контроль и т.д.», - признается представитель компании-трейдера, пожелавший остаться неизвестным.

Известна и цифра новых ограничений. В нынешнем году министерство готово выпустить за границу 8 млн. т продовольственной пшеницы – почти на 3 млн. т меньше, чем годом ранее.

«В зависимости от зернового баланса страны, трейдеры могут нарушать подписанное соглашение по молчаливому согласию чиновников – такое прежде неоднократно случалось. Но учитывая сложившуюся ситуацию на мировом рынке, уверен, что в 2018/2019 м.г. контроль за соблюдением правил будет жестким», - заверил UBR.ua эксперт.

Его слова подтверждаются официальной статистикой. В прошлом году меморандум предусматривал экспорт 16,5 млн. т пшеницы (продовольственный и внеклассовой). При этом трейдеры поставили на внешние рынки 17,2 млн.

Больше заработаем, но хлеб подорожает

Так или иначе, цены на пшеницу будут расти, уверены эксперты. И отмечают, что кроме плохой урожайности в мире наблюдается увеличение потребления. А значит, подорожания муки и хлеба внутри страны не избежать. Хлебопеки пугают 30% ростом цен, но реальной глубины проблемы в начале маркетингового года до конца никто не понимает.

«В прошлом году в это же время продовольственная пшеница продавалась по $170/т. Сейчас контракты на условиях FOB Черное море заключаются по $225/т. Европейская пшеница дороже еще на €30. И цена нашей будет тянуться к мировой», - предупреждает Елена Зырянова.

Дорожает в мире и ячмень, по некоторым прогнозам вырастет цена на кукурузу. Это означает, что невзирая на ограничение экспорта украинской пшеницы, общий объем валютнаой выручки от продажи зерновых снизиться не должен. Отчасти из-за рекордного урожая кукурузы, отчасти – из-за роста мировых цен.

В минувшем году в Украину поступило от экспорта пшеницы $2,86 млрд. – наши трейдеры продали 17,2 млн. т. этого зерна. То есть цена каждой тонны составила в среднем чуть больше $164. При нынешних ценах выйти на тот же объем выручки можно будет, продав порядка 13-14 млн. т. Проще говоря, от заградительных мер Минагропрода платежный баланс страны пострадать не должен.

Василий Невмержицкий