Жара привела в Европе к мощнейшему овощному кризису за последние 40 лет

В связи с длительной жаркой и сухой погодой в течение всего июля на большей части континента овощи продолжают страдать

Затяжная экстремальная жара в Европе создала серьезные за последние 40 лет проблемы для овощного сектора ЕС. Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL), сообщает Euractive.

"В связи с длительной жаркой и сухой погодой в течение всего июля на большей части континента овощи продолжают страдать, а урожайность резко снизилась. Сегодня ситуация для огородников и производителей овощей - самая серьезная за последние 40 лет", - говорится в заявлении организации.

В комментарии изданию организация сообщила, что в результате жарких погодных условий особенно пострадали Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Венгрия и Польша.

Ассоциация заявила, что больше всего пострадал сектор мороженых и консервированных овощей, в котором потери урожая привели к сокращению и нерегулярных поставок свежих овощей на перерабатывающие предприятия, что привело к увеличению издержек производства и сокращение количества обрабатываемых продуктов.

Впрочем, в организации не подтвердили, что в связи с этим цены на овощи могут возрасти.

По данным PROFEL, 2018 является третьим годом подряд, когда овощной сектор сталкивается с серьезными проблемами, связанными с погодой. Сообщается о значительном сокращении урожая гороха и бобов в диапазоне от 20% до 50%.

"В некоторых производственных регионах на юге Европы первый урожай бобов также пострадал от сильных штормов (наводнений и града). Потери урожая лука составляют от 15% до 50%; урожай кабачков и шпината также пострадал. Во многих регионах посев вторых культур - шпината, фасоли или цветной капусты - невозможен из-за засухи", - сообщили в PROFEL.

Напомним, Еврокомиссия в связи с экстремальной жарой и засухой окажет помощь сельхозпроизводителям ЕС.

Как уже сообщалось, погода доставляет проблем и на севере Европы - из-за небывалой жары Швецию охватили лесные пожары. Также из-за температуры в июле прекратил свою работу аэропорт немецкого Ганновера.

Кроме того, из-за погоды страдают и жители Азии - в Японии из-за аномальной температуры погибли 30 человек.