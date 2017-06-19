Жебривский: ОРДО задолжали за электричество 3,9 млрд грн

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что задолженность оккупированных территорий региона за электроэнергию составляет 3,9 млрд грн. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Ключевая проблема, в которой нам нужно решение правительства, долги по неконтролируемой территории: из 5,6 грн долга за электроэнергию - 3,9 млрд задолжала неконтролируемая Украины территория и без решения правительства мы сами не сможем справиться с этим вопросом", - отметил Жебривский.

По его словам, остро стоит проблема блокировки счетов коммунальных предприятий за старые долги.

"Сейчас счета Воды Донбасса и коммунэнерго заблокированы именно по пеням и штрафам", - уточнил он.

Глава Донецкой облгосадминистрации добавил, что сегодня по области расчеты жителей на уровне 111%.

"Когда поступят оплаты по субсидиям и льготам по газу от государства, выйдем на уровень 143%, по электроэнергии - более 100%", - сказал Жебривский.

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23 апреля сообщалось, что Луганское энергетическое объединение, которое входит в холдинг Энергетический стандарт Константина Григоришина, заявило о прекращении поставок электроэнергии в ОРЛО с 25 апреля.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука заявил, что Луганское энергетическое объединение имеет долг перед ГП Энергорынок в сумме 5,2 млрд грн. Сумма задолженности разделена условно между подконтрольной Украине территорией и неподконтрольной примерно пополам.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.