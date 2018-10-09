Железнодорожные схемы: что мешает "Укрзализныце" побороть коррупцию

В "Укрзализныце", одной из крупнейших государственных компаний, все еще остаются условия для коррупции. В 2017 году во многом из-за обвинений в неэффективном управлении пост председателя правления УЗ покинул Войцех Балчун. Вместо него Кабмин назначил исполняющим обязанности Евгения Кравцова. Но, несмотря на смену руководства, правоохранительные органы по- прежнему выявляют и расследуют дела, связанные с возможными правонарушениями при закупках в УЗ. В ситуации разбиралось РБК-Украина.

НАБУ пишет Как стало известно РБК-Украина, в мае этого года директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник направил на имя премьер-министра Владимира Гройсмана письмо, в котором указал, что в закупках "Укрзализныци" сохраняются существенные коррупционные риски. Копия письма имеется в распоряжении редакции.

В НАБУ указывают, что эти риски проявляются в виде предоставления преимущества отдельным компаниям при заключении договоров на закупку товаров или услуг за деньги УЗ. При этом закупки часто осуществляются по ценам, которые существенно выше рыночных. В итоге, по мнению правоохранителей, эти "коррупционные проявления" негативно влияют на финансовые результаты УЗ.

По подсчетам НАБУ, в тендерах на общую сумму более одного миллиарда гривен есть дискриминационное требование о том, что технические условия продукции участников торгов должны быть согласованы с УЗ. По мнению бюро, требование УЗ предоставить документы, согласованные с самой "Укрзализныцей", по сути, являются завуалированной формой разрешения УЗ принимать участие в торгах.

В НАБУ приводят и другие примеры. В частности, речь идет о закупках рельсового крепления. Так, в течение 2014-2017 годов "Укрзализныця" закупала эту продукцию только у "Корпорации КРТ", бенефициарами которой являются народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи. Хотя такие крепления производят несколько фирм как в Украине, так и, к примеру, в Беларуси, Польше, Германии и Великобритании.

В бюро также обращают внимание на закупку реек и крестовин, которые выпускает в Украине только Днепропетровский стрелочный завод. Но в УЗ, вместо того, чтобы приобретать продукцию непосредственно у производителя, покупали ее у посредников, которые "реализовывают такую продукцию с существенной наценкой, что приводит к растрате средств УЗ", отмечается в письме.

Вызывает вопросы у НАБУ и закупка кабельно-проводниковой продукции. По мнению НАБУ, такие товары "Укрзализныце" потенциально могут поставить три украинских производителя - "Одесакабель", "Южкабель" и "Азовкабель". Но в 2016-2017 годах УЗ запрашивала цены для формирования ожидаемой стоимости и закупала продукцию не у этих производителей, а у посредников, которые продают эти же товары с большой наценкой. В НАБУ пришли к выводу, что и в этом случае была существенная растрата средств УЗ.

В "Укрзализныце" и НАБУ не ответили на запросы РБК-Украина. Но в недавнем интервью РБК-Украина Евгений Кравцов подтвердил существование письма НАБУ к Кабмину. "Я знаю о существовании этого письма. По этому поводу у меня были встречи и с НАБУ, и с другими правоохранительными органами. Более того, по результатам некоторых из них я дал распоряжение остановить и откорректировать проведение тендеров для того, чтобы улучшить условия конкуренции", - говорил тогда руководитель УЗ.

Евгений Кравцов также согласился с тем, что, с одной стороны, наличие согласованных с УЗ технических условий является ограничительным механизмом для участия ряда поставщиков. "Но, с другой стороны, когда я спрашиваю наших специалистов о необходимости согласовывать техусловия, они мне поясняют, что это нужно для безопасности движения и контроля качества принимаемой продукции, - сказал он. - Поэтому нам необходимо контролировать условия производства запчастей для железной дороги или других подобных товаров, их технические и качественные характеристики. Сейчас для этого используются технические условия, которые проходят согласование с УЗ".

Коррупция остается О том, что в УЗ остаются возможности для коррупции, говорят и эксперты, опрошенные РБК-Украина. Глава общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры" Владимир Наумов считает, что в УЗ нет заметных сдвигов в борьбе с коррупцией.

"За последние два года никто из тех, кого задерживали на взятках или кому предъявляли подозрение в совершении коррупционных правонарушений, не был привлечен к ответственности по решению суда. На сегодня так никто из руководства УЗ не был привлечен ни к какой ответственности за коррупцию в компании. Думаю, что это из-за того, что из высоких кабинетов не поступало команды заниматься борьбой с коррупцией в УЗ. Поэтому реальных изменений в этом вопросе нет, - рассказывает Владимир Наумов. - Мало того, в УЗ принята антикоррупционная программа, которая фактически не выполняется".

Владимир Наумов не одинок в своей оценке ситуации вокруг железнодорожного монополиста. По мнению главы совета Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, уровень коррупции в УЗ остается достаточно высоким.

"Мы очень обеспокоены этим обстоятельством, поскольку рассчитываем на то, что те немалые средства, которые предприятия горно-металлургического комплекса платят за услуги УЗ, должны расходоваться эффективно, а не разворовываться, - говорит он. - Существующая в УЗ система закупок призвана бороться с коррупцией, но по факту она скорее мешает проведению тендеров в разумные сроки, так как сейчас абсолютно не проблема любому недобросовестному участнику заблокировать тендер".

Беленький считает, что руководство УЗ "пытается минимизировать коррупционные риски, но, к сожалению, пока не всегда получается". "На более низком уровне ситуация особо не изменилась", - полагает он.

Руководитель проектов волонтерской инициативы "Zалізниця без корупції" (занимается мониторингом тендеров УЗ) Владимир Даценко считает, что ситуация с коррупцией в УЗ ухудшается.

"В 2016 году был определенный адаптационный период, когда коррупционеры искали пути обхода новых правил закупок, а также было непонятно потребует ли руководство государства от УЗ качественных изменений или нет. В 2017 году, скорее всего, все контакты были налажены. С того периода системность коррупции остается неизменной, - рассказывает он. - Рынок закупок освоен компаниями, созданными в 2016-2017 годах, которые записаны на подставных лиц и которые физически почти невозможно найти".

Кроме того, по словам Владимира Даценко, даже после открытия уголовных производств коррупционные схемы закупок продолжают работать.

"Это, скорее всего, говорит о наличии определенных гарантий неприкосновенности. Показательно дело закупки оборудования для грузовых вагонов, которую разоблачила СБУ в январе этого года. СБУ заявила, что нашла подпольную базу производства кустовым способом деталей, которые в течение года были реализованы на железную дорогу на сумму 400 миллионов гривен через фиктивные фирмы. Проходит определенное время, и дело откровенно становится на тормоза - ни обвинений, ни подозрений Генпрокуратура как орган следствия не выдвигает", - рассказал собеседник.

Учитывая, что доходы УЗ растут вместе с повышением тарифов, то, по мнению Владимира Даценко, общий объем коррупционных потерь увеличивается пропорционально этому показателю. "При этом 2018 год ничем не отличается от предыдущего. К примеру, есть фирма без офиса и фиктивными учредителями "Сота Украина", которая получает в этом году примерно по сто миллионов гривен от УЗ по выигранным тендерам на поставку металлопродукции", - отмечает он.

По данным "Zалізниця без корупції", в течение января-июня 2018 года компания "Сота Украина" получила от УЗ 464 млн гривен за поставленную продукцию. При этом, по данным активистов, у фирмы фиктивный адрес регистрации и фиктивные собственники.

"Также продолжает работать схема на закупках стрелочных переводов через фирму-прокладку "Крендлз", хотя и Владимир Омелян, и Евгений Кравцов обещали, что будут закупать эти товары напрямую, а не с наценкой 35-40%, - говорит Владимир Даценко. - Продолжают работать такие же фиктивные поставщики оборудования грузовых вагонов "Стар Пак Груп" и "Рокадатрейд", которые пришли на смену уличенным СБУ "УМТ" и "Технорейлгруп". Поэтому качественно ничего не изменилось".

По подсчетам "Zалізниця без корупції", компания "Крендлз" в течение января- июня 2018 года получила от УЗ 413 млн грн.

РБК-Украина не удалось связаться с "Крендлз" и "Стар Пак Груп", в "Сота Украина" отказались от комментариев, в "Корпорации КРТ" не ответили на запрос издания. Вместе с тем, директор "Рокадатрейд" Александр Костюк в комментарии РБК-Украина категорически опровергает утверждение о том, что его компания является фиктивным поставщиком.

"Информация, изложенная на интернет-ресурсах, не соответствует действительности. Компания "Рокадатрейд" добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, со всеми контрагентами без исключений. Предприятие не является фиктивным, - говорит он. - Нами неоднократно размещались опровержения на компрометирующие нас статьи. И эти опровержения можно увидеть на нашем корпоративном сайте, как и другую информацию о деятельности нашего предприятия".

Помочь бороться с коррупцией в УЗ могло бы создание в структуре компании независимого органа - compliance office, который отслеживает коррупционные риски. О создании такого подразделения Евгений Кравцов говорил в своем другом интервью РБК-Украина сразу после назначения на должность и.о. председателя правления УЗ.

"Я вижу в приоритете создание такой системы предупреждения коррупционных рисков в кратчайшие сроки, - рассказывал он тогда. - Если, например, в процедуре закупок существует возможность злоупотреблений, то сколько бы мы негодяев не ловили за руку, что они кому-то подыгрывают на тендерах, то все равно такие будут, поскольку есть брешь в системе. Чтобы борьба с коррупцией дала эффект в долгосрочной перспективе, эти бреши необходимо исключить".

Но, по словам Владимира Даценко, в компании все еще нет органа по противодействию коррупции, хотя его внедрение было одним из первых обещаний нового руководителя УЗ. Источник РБК-Украина

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