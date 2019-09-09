Жилье в Украине будет только дорожать: озвучен прогноз на аренду и продажу

Эксперт рассказал, как изменятся цены на аренду и продажу жилья до конца 2019 года

Специалист в области недвижимости Владимир Романов в эфире ObozTV рассказал о том, что в сравнении с европейскими ценами на жилье, в Украине аренда сильно недооценена. Он предупредил, что аренда будет расти в цене и уточнил, что такая ситуация сложилась не только в Киеве и крупных городах, но и в регионах.

"Если однокомнатная в Белой Церкви стоит 3 тысячи грн - она уже дешевле 3 тысяч не будет. Если где-нибудь в Новоград-Волынском Житомирской области аренда однокомнатной квартиры стоит 2 тысячи грн - она уже дешевле 2 тысяч не будет. Ниже цены не будут", - подчеркнул Романов.

Эксперт добавил, что из-за увеличения спроса стоимость аренды начинает понемногу расти со второй половины июля и "пик" приходится на вторую половину августа и сентябрь.

Стоимость продажи квартир, по его словам, тоже будет расти, но по большому счету это коснется только новостроек.

"Вторичка" будет сохранять стоимость, а новые дома в дальнейшем будут только дорожать. Поскольку есть спрос. "Пик", скорее всего, будет до Нового года, в первой половине декабря", - отметил он.

Бізнес ЛігаЗакон

https://biz.ligazakon.net/news