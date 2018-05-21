Жителей Киева заставят вернуть субсидии: подробности новшества

Уже в скором времени жители Киева получат необычные платежки

Так, в платежках за электроэнергию у некоторых пользователей появится новая графа - возвращение субсидии.

Сообщается, что в квитанциях за май в этой строке будет прописана сумма, которую нужно будет вернуть в бюджет.

"Мы провели перерасчет в связи с изменениями в законодательстве. Квитанция за услуги электроснабжения в мае будет содержать графу "Возвращение субсидии" с отрицательным значением. В этой графе будет указана сумма субсидии, которая не была использована для возмещения оплаты услуг электроснабжения в отопительном сезоне 2017-2018 годов", - заявили в профильном ведомстве. субсидии

Отмечается, что списание средств будет происходить с персонального счета клиента.

Как уже сообщала Politeka, с июня 2018 года цены на газ вырастут на 8,5- 8,9%.

В частности, для предприятий и других субъектов хозяйствования, которые закупают более 50 тысяч кубометров газа в месяц, цена топлива вырастет на 8,9% или 810 гривен до 9952,80 гривен за кубометр. Для тех, кто потребляет до 50 тысяч кубометров газа в месяц цена вырастет на 8,5% - до 10893,6 гривен за кубометр.

Источник: Politeka

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