Жизнь без траншей МВФ: в следующем году гривня может опуститься ниже 30 за доллар

Если же Украина продолжит сотрудничество с МВФ, то курс гривни будет находиться в пределах 26-29 гривень/доллар до конца следующего года.

В случае, если Украина не возобновит сотрудничество с Международным валютным фондом в 2018 году, курс гривни может опуститься ниже 30 гривень/доллар. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала.

"Если до конца 2 квартала 2018 года и начала политической кампании не сможем возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом, то можно забыть о стабильности гривни. Резервы могут начать существенно падать... Если сотрудничества с МВФ не будет, курс явно перешагнет отметку 30 гривень/доллар, и где он остановиться, тяжело предсказать", - сказал он.

По словам Фиалы, если наша страна продолжит сотрудничество с МВФ, то курс гривни будет находиться в пределах 26-29 гривень/доллар до конца следующего года.

"Даже в текущем году, когда мы получили один транш от МВФ и политическая кампания еще не началась, то у нас уже гривня девальвировала по отношению к доллару на 2,5%", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, стоимость покупки доллара в киевских обменниках снизилась до диапазона 28,2-28,4 гривни/доллар, тогда как стоимость доллара 18 декабря составляла до 28,8 гривни/доллар.

По оценкам экспертов, текущая девальвация гривни была прогнозируема и связана с ростом бюджетных платежей в конце года.

14 декабря представитель МВФ Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд пока не запланировал миссию в Украину для пересмотра программы сотрудничества и последующего выделения кредитного транша, поскольку не все условия завершения пересмотра выполнены украинской стороной.

В тот же день заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что регулятор ожидает приезда очередной миссии МВФ для завершения пересмотра программы сотрудничества в январе 2018 года и рассчитывает в 2018 году получить два транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом на сумму 3,5 миллиарда долларов. При этом Нацбанк ожидает получения следующего транша во втором квартале 2018 года.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.

Выделение очередного транша Фонда ожидалось в сентябре, однако Украина не выполнила обязательные условия пересмотра программы, включающие принятие законов о пенсионной реформе и приватизации, а также об антикоррупционном суде. МВФ до сих пор оценивает принятую Верховной Радой пенсионную реформу на предмет наличия стимулов для более позднего выхода на пенсию.