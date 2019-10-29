Злочевского подозревали в незаконном обогащении - Горбатюк

Управление специальных расследований ГПУ в свое время расследовало уголовное производство по подозрению экс-министра природных ресурсов Николая Злочевского в незаконном обогащении. Но провести всестороннее расследование в этом производстве Управление не смогло, ведь производство у них забрали. Об этом в интервью Главкому рассказал бывший руководитель Управления спецрасследований Сергей Горбатюк, передает УНН.

"У нас было одно дело в отношении незаконного обогащения Злочевского, которое нам передал тот же Луценко в июне 2016 года. Мы его вели где-то полтора-два месяца. Затем его забрали. Ему было сообщено о подозрении в незаконном обогащении. Если мы говорим о преступном обогащении, то это предполагает проверку всех его доходов и только после этого мы можем делать вывод - незаконно он обогатился, или что-то украл, получил взятку. Если одно дело есть, то мы должны были проверять все его фирмы на предмет того, не было ли там каких-то скрытых платежей. А этого мы не сделали, потому что не имели возможности. Сначала эти дела были разделены на несколько, дальше сосредоточены в одном из отделов ГПУ, но только для того, чтобы закрыть. В результате только бухгалтер стала виновной в неуплате налогов. Мы не имели возможности исследовать дела, где фигурировал Злочевский всесторонне", - пояснил Горбатюк.

Он также добавил, что бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко уничтожал резонансные производства, одним из таких стало и расследование Злочевского, которое было закрыто.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре сообщили о судьбе трех уголовных производств, что расследовались в отношении Злочевского. Первое производство за уклонение от уплаты налогов было закрыто после того, как компания Burisma Злочевского оплатила 180 млн грн штрафа. Еще в одном производстве, которое касалось отмывания средств, расследование было закрыто после решения Лондорнського суда, в котором было признано, что деньги Злочевский получил на свой счет от продажи одной из нефтебаз. ГПУ не смогла привести в Лондонском суде контраргументы, производство в конце было закрыто.

Кроме того, еще с 2014 года шло расследование о хищении государственных ресурсов.

Злочевский, будучи министром природных ресурсов, выдавал лицензии, по мнению следствия, связанным с ним фирмам, в частности речь идет и о фирме Burisma. Но, дело было закрыто. Закрыли это дело детективы НАБУ, куда дело было передано Генпрокуратурой.