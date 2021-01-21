Зміни у сфері публічних закупівель: Президент звернувся до Разумкова і Шмигаля

Президент у зверненні до Голови ВР та Прем'єр-міністра наголосив на необхідності дотримання міжнародних зобов'язань України при внесенні змін до законодавства у сфері публічних закупівель.

Про це йдеться у листах глави держави, адресованих очільникам уряду та парламенту, передає Укрінформ із посиланням на офіційний сайт Президента.

Президент звертає увагу, що наразі пропонується низка ініціатив, які передбачають виведення з-під дії Закону "Про публічні закупівлі" в цілому або з-під дії окремих його положень здійснення закупівель товарів і послуг у різних сферах.

"Вказане суперечить основній меті та принципам закону, а також може створити підґрунтя для виникнення проявів корупції, що матиме негативний вплив на стан міжнародних відносин України, у тому числі з фінансовими організаціями", - зазначає Володимир Зеленський.

За його словами, основною метою Закону України "Про публічні закупівлі" є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері та розвиток сумлінної конкуренції.

Також цей закон спрямований на адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ця угода, зокрема, передбачає, що всі контракти укладаються шляхом проведення прозорих і неупереджених процедур з визначення виконавця.

"На сьогодні основні положення закону відповідають правилам здійснення публічних закупівель, встановленим директивами ЄС, а відтак усі зміни, що будуть вноситися, не повинні суперечити європейському законодавству у сфері закупівель", - наголошує Президент.

З огляду на зазначене він звертає увагу на необхідність забезпечення більш зваженого підходу щодо опрацювання відповідних законодавчих ініціатив задля дотримання основних принципів здійснення публічних закупівель та міжнародних зобов'язань держави у цій сфері.

Як повідомлялося, законопроєкт No4394 був внесений на розгляд Верховної Ради в листопаді 2020 року. Підставою для розроблення документа стало ухвалення у 2019 році закону "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель", яким було викладено в новій редакції статтю 164/14 Кодексу України про адміністративні правопорушення та суттєво розширено перелік порушень законодавства у сфері публічних закупівель.

Законопроєкт No4394 має на меті посилити контроль та відповідальність за порушення недобросовісними замовниками законодавства у сфері публічних закупівель, забезпечити належний захист прав учасників публічних закупівель від недобросовісних замовників.

У НАЗК за результатами проведеної антикорупційної експертизи заявили, що виявлено корупціогенний фактор у положеннях законопроєкту No4394.