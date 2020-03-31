Зниження цін на автопальне: АКМУ викликав представників великих АЗС на розмову

Потенційно зниження роздрібних цін на бензин становить 3-5 грн/л, заявляють у Антимонопольному комітеті України. На своїх оцінках наполягатиме АМКУ на зустрічі з представниками мереж АЗС сьогодні, 31 березня, сказано в повідомленні регулятора.

АМКУ викликав для дачі пояснень керівництво п'яти роздрібних мереж - ОККО, WOG, UPG, Socar і Укрнафта.

"АМКУ переконаний, що заплановані на завтра (31 березня, - ред.) зустрічі з керівниками мереж АЗС дозволять здійснити наступний крок у наближенні роздрібних цін на високооктанові бензини і дизельне паливо до рівня, який відображав би справжню дієву конкуренцію на цьому ринку", - сказано в заяві АМКУ.

У відомстві зазначили, що зниження роздрібних цін в поточний момент триває.

Як писало ZN.UA, вартість автопалива дуже залежить від курсу долара, оскільки 80% палива імпортується. Якщо курс долара зупиниться на рівні 28 грн, то паливо на АЗС подешевшає на 12-15%. Якщо долар подорожчає вище 30 грн, то паливо теж почне дорожчати.