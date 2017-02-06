Золотовалютные резервы сократились до $15,4 млрд

Международные резервы Украины на 1 февраля составили 15,445 млрд долларов, свидетельствуют предварительные данные Национального банка.

"В связи с временными сезонными факторами на межбанковском валютном рынке, а также необходимостью осуществления платежей по государственному долгу международные резервы за месяц сократились на 0,6%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в январе динамика международных резервов была сформирована двумя источниками факторов.

Во-первых, изменение объема международных резервов происходило путем проведения Национальным банком интервенций на межбанковском валютном рынке.

Во-вторых, из резервов на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено 138 млн долларов. Из них 42,3 млн долларов - на обслуживание по государственным ценным бумагам ОВГЗ.

"По результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка", - пишет регулятор.

Напомним, за прошлый год международные резервы выросли на 2,2 миллиарда долларов, или на 17% и на 1 января 2017 года составляли 15,539 миллиарда долларов.

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