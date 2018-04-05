Золотовалютные резервы Украины сократились из-за выплат по госдолгу до $ 18,2

Международные резервы Украины в марте 2018 года сократились на 1,2% - до $ 18,2 млрд, сообщает Нацбанк.

Причиной сокращения стали платежи правительства и НБУ по внешнему долгу.

Так, из международных резервов было оплачено $ 1,2 млрд для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу Международного валютного фонда (МВФ), в том числе $ 562,3 млн - обслуживание по еврооблигациям правительства и $ 678,8 млн - обслуживание и погашение по ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

Кроме этого, в прошлом месяце правительство и Нацбанк оплатили в пользу МВФ $ 186 млн.

В марте международные резервы пополнялись прежде всего за счет интервенций Нацбанка на межбанковском валютном рынке. Длительное превышение предложения валюты над спросом на нее на межбанковском рынке дало НБУ возможность и в дальнейшем выкупать излишки валюты с рынка для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривны.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $ 432 млн.

По итогам марта Нацбанк купил на межбанковском рынке $ 510 млн, в том числе $ 300 млн - по интервенциям в форме запроса лучшего курса. Кроме того, Нацбанк продал $ 134 млн по интервенциям в форме запроса лучшего курса.

Таким образом, чистая покупка валюты Нацбанком составила $ 376 млн.Также в прошлом месяце в резервы поступило $ 669,5 млн и EUR123,3 млн от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля этого года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Сообщалось, что международные резервы в феврале возросли до $ 18,5 млрд.

К началу февраля международные резервы Украины составляли $ 18,443 млрд, что на 2% меньше, чем месяцем ранее. По состоянию на 1 февраля объем международных резервов покрывал 3,5 месяца будущего импорта и являлся достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства.

По материалам: ZN.UA