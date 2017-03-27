ЗСТ со странами ГУАМ может быть реализована уже в этом году, - Гройсман

Зона свободной торговли в рамках Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) может быть реализована уже в этом году. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи стран-участниц организации в понедельник, 27 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы подписали соглашение, которое даст возможность уже в 2017 году внедрить зону свободной торговли между нашими странами",- заявил Гройсман.

По его словам также были подписаны ряд дополнительных протоколов, касающихся таможенной политики. Сегодня, также, состоится бизнес-форум с участием деловых кругов стран ГУАМ, что откроет новые возможности для взаимодействия бизнесов.

Сьогодні буде бізнес-форум за участю ділових товариств наших країн, це відкриє нові можливості для взаємодії бізнесів #ГУАМ pic.twitter.com/nJWzSYcZzy - Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 27, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что страны-участницы ГУАМ сегодня подпишут соглашение о зоне свободной торговли. По словам Владмира Гройсмана, участиники также уделят внимание развитию транспортной инфраструктуры в рамках организации.