Олена Зеленська та Олександра Матвійчук потрапили до Топ-100 найвпливовіших людей

Олену Зеленську і Олександру Матвійчук за версією журналу Time визнано найвпливовішими людьми у категорії Лідер

Перелік найвпливовіших людей планети у 2023 році опублікував журнал Time. Серед сотні названих людей - Олена Зеленська та Олександра Матвійчук.

Як інформує Україна молода, відповідний перелік розміщений на сайті журналу.

У списку шість категорій.

У категорії "Лідери" - перша леді України Олена Зеленська, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем'єр Японії Фуміо Кішіда та заарештований в рф журналіст The Wall Street Journal, громадянин США Еван Гершкович та інші.

До списку "Титани" зарахували Ілона Маска, футболіста Ліонеля Мессі, співачку Бейонсе та розробників вакцини Biontech Угура Шахіна та Озлем Туреджі.

Цьогорічними "Новаторами" стали генеральний директор OpenAI Сем Альтман, супермодель Белла Хадід та американська реперка Доджа Кет.

У категорії "Кумири" - британський король Чарльз ІІІ, письменник Салман Рушді, американська баскетболістка Брітні Грайнер, яку звільнили з ув'язнення в рф, та інші.

Американський актор Майкл Б. Джордан, актори Колін Фарелл та Дрю Беррімор потрапили до списку "Діячі мистецтва".

Зазначається, що до категорії "Інноватори" зарахували гендиректора The Walt Disney Company Боба Ігера та футболіста Кілліана Мбаппе.

Як відомо, минулого року до ста найвпливовіших людей за версією журналу Time увійшли Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Як повідомляла УМ, голова правозахисної організації "Центр громадянських свобод‎" Олександра Матвійчук 18 грудня, привезла в Україну першу в історії нашої держави Нобелівську премію миру.