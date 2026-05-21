Переможцями Премії імені Георгія Ґонґадзе стали Ольга Руденко та Михайло Ткач

Капітула Премії імені Георгія Ґонґадзе оголосила переможців, який здобув нагороду у 2026 році. Ними стали головна редакторка та співзасновниця The Kyiv Independent Ольга Руденко та журналіст-розслідувач Михайло Ткач

Церемонія нагородження відбулася в Києві 21 травня. Суспільне Культура вело трансляцію оголошення переможця.

Фокус-темою цьогорічної премії стали слова Георгія Ґонґадзе "Цінності, які треба відстоювати".

Також на премію претендував журналіст та воєнний кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір.

Премія імені Георгія Ґонґадзе - одна з головних відзнак для професійних журналістів в Україні, заснована у 2019 році.

Лауреатами премії можуть стати журналісти, які працюють в Україні й щонайменше 5 років залишаються в професії, а також ті, які дотримуються "принципів і цінностей незалежної журналістики",

Премію вручають щороку 21 травня - у день народження Георгія Ґонґадзе.

У 2022 році лауреатами премії стали отримали Мстислав Чернов і Євген Малолєтка, також спецвідзнаку посмертно отримав фотожурналіст Макс Левін.

У 2023 році лауреатом став письменник та засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко, а у 2024 році - медіаменеджерка, журналістка Тетяна Трощинська.

У 2025 році відзнаку здобув фотограф Іван Любиш-Кірдей.

