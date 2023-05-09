СБУ викрила в Києві соратника пропагандистки Тетяни Монтян

Служба безпеки України повідомила про викриття в Києві соратника проросійської пропагандистки Тетяни Монтян, який адміністрував її телеграм- канал.

Як повідомляє пресслужба СБУ, зловмисником виявився 46-річний мешканець Києва, який особисто знайомий з Монтян з 2014 року. Згодом чоловік балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили.

В СБУ не називають прізвища соратника Монтян. Джерело hromadske у правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про Дениса Філіпова, який балотувався до міськради 8-го скликання від її політичної партії "Спільна дія - команда Тетяни Монтян".

"Після початку повномасштабного вторгнення він активно допомагав колаборантці "розкручувати" її проросійський телеграм-канал, який нараховує майже пів мільйона підписників. Встановлено, що зловмисник "модерував" дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів. Також він "фільтрував" дописи, які не відповідають "критеріям" кремлівських наративів або не підтримують злочинної діяльності Монтян. Крім того, фігурант активно поширював деструктивний контент і на власних сторінках популярних соцмереж", - повідомляє СБУ.

У своїх "публікаціях" зловмисник заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об'єктах України і поширював фейки про ситуацію на фронті.

Під час обшуків за адресою його проживання виявлено комп'ютери та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Читайте також: Тетяна Монтян на засіданні Ради безпеки ООН озвучила меседжі кремлівської пропаганди

У минулому Тетяна Монтян була учасницею Помаранчевої революції, активісткою, просувала в Україні ідею об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, однак за часів президентства Віктора Януковича почала співпрацювати з Партією регіонів. Монтян виступила проти Революції Гідності, назвавши її державним переворотом, і відтоді має відверто проросійську позицію.

У 2021 році Монтян виїхала до Росії. Відтоді вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів.

У лютому 2022 року Росія залучила Монтян до участі в засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, присвяченому ситуації в Україні. Тези, які озвучила Монтян у своєму виступі, були співзвучними з кремлівською пропагандою.

10 лютого 2023 року СБУ повідомила про підозру Монтян за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

"Детектор медіа"