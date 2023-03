У Москві суд заарештував журналіста The Wall Street Journal, якого підозрюють у шпигунстві

Лефортовський суд Москви заарештував журналіста The Wall Street Journal, громадянина США Евана Гершковича, якого раніше затримали у Єкатеринбурзі, у справі про шпигунство. Про це повідомляє ТАСС.

У правоохоронних органах повідомили, що справу марковано грифом "цілком таємно", провини Гершкович не визнає. Його утримуватимуть у СІЗО "Лефортове", повідомили ТАСС у правоохоронних органах.

Представник захисту оскаржуватиме вирок і вимагатиме від слідства ознайомлення з матеріалами, заявив адвокат за угодою Данило Берман.

Заступник глави МЗС Євген Іванов повідомив, що віза журналіста не була простроченою, з необхідними для журналістської діяльності документами все було гаразд.

"Уся історія не пов'язана з журналістською діяльністю. Щодо журналістської діяльності до нього не було претензій", - додав він.

Іванов також заявив, що США ще офіційно не зверталися до РФ щодо Гершковича.

***

Про затримання журналіста у Єкатеринбурзі ФСБ РФ повідомила 30 березня, його підозрюють за ст. 276 Кримінального кодексу РФ (шпигунство). "Діючи за завданням американської сторони, Гершкович збирав відомості, які становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу. Під час спроби отримання секретних відомостей американця затримали в Єкатеринбурзі", - ідеться в повідомленні спецслужби.

Російський журналіст Дмитро Колезєв написав у Telegram, що Гершкович їздив до Єкатеринбурга писати про ставлення до війни та про вербування місцевих жителів у ПВК "Вагнер".

Джерело серед західних журналістів, які працюють у Москві, розповіло "Медузі", що, крім відвідування Єкатеринбурга, Гершкович їздив до Нижнього Тагіла. Там розташоване оборонне підприємство "Уралвагонзавод".

У міжнародній організації "Репортери без кордонів" заявили, що "стривожені" затриманням автора The Wall Street Journal. Там вважають арешт "у відповідь" на роботу Гершковича з розслідування діяльності ПВК "Вагнер".

Редакція американської The Wall Street Journal "категорично заперечує" обвинувачення у шпигунстві на адресу Гершковича.

Гершковичу 31 рік, він громадянин США. Згідно з його біографією на сайті газети, журналіст займається питаннями Росії, України й колишнього Радянського Союзу. Раніше він працював в інформаційному агентстві AFP, The Moscow Times і The New York Times.