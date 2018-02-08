1+1 заявляет, что НБУ требует доступа к счетам сотрудников канала

Медиахолдинг 1+1 медиа заявляет, что Национальный банк Украины хочет получить доступ к счетам сотрудников телеканала. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

"Сегодня, 08:02, в нашем распоряжении оказался запрос Национального банка Украины, адресованный и.о. главы правления ПриватБанка с просьбой о раскрытии информации о движении по счетам топ-менеджеров, журналистов и ведущих 1+1 медиа, а также сотрудников независимого продакшена, который производит часть контента для нашей медиагруппы", - сказано сообщении.

Медиахолдинг заявляет, что рассматривает этот запрос как "прямое давление со стороны высшего руководства страны и попытки политического преследования накануне выборов".

"Мы крайне обеспокоены этим документом желанием Нацбанка получить доступ к банковской тайне нескольких десятков сотрудников 1+1 медиа. Более того, у нас есть ряд вопросов:

1. С каких пор банковская тайна перестала касаться сотрудников нашей медиагруппы?

2. Если данная информация, как в последнее время принято в НБУ, касается расследований по ПриватБанку, или отправлены соответствующие запросы по ряду других компаний и клиентов Банка?

3. Закончена ли уже работа по е-декларированию всех украинских чиновников, чтобы в госорганизаций было время заниматься финансовыми операциями журналистов, ведущих и менеджеров медиаорганизаций?

4. Кто является инициатором запроса и можно считать это следующим шагом - после попытки не выдать каналу лицензию в прошлом году, попытки объявить в государственной измене ведущего канала в этом году, а также угрозы выселения телецентра из офиса на Кирилловской, направленным именно против нашей медиагруппы?", - сказано в заявлении.

В медиахолдинге отметили, что отправили официальные запросы в соответствующие организации.