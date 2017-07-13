12-летняя эволюция YouTube показана в одном видео

В Сети был обнародован двухминутный ролик, в котором показана 12-летняя эволюция самого популярного в мире видеохостинга YouTube, передает The Verge.

Видео было обнародовано на YouTube-канале 4096. В начале ролика продемонстрирован момент запуска видеохостинга в 2005 году, когда он походил на обычный поисковик.

Издание отмечает, что в первые годы на YouTube доминировали обычные домашние видео. А позднее, приблизительно с 2007 года, появляются вирусные акустические кавер-версии известных песен, а также бессмысленные эксперименты из разряда "А смешается ли это?".