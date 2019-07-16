Агитация с сегодняшнего дня должна быть на украинском языке - Нацсовет

С сегодняшнего дня, 16 июля, вся агитация перед выборами в Раду должна проходить исключительно на украинском языке.

Об этом говорится в сообщении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, пишет "Слово и Дело".

В Нацсовете напомнили, что с 16 июля в силу вступает "языковой закон", который регулирует применение государственного языка в различных сферах. Согласно тексту закона, все материалы предвыборной агитации будут публиковаться на украинском языке.

Кроме того, политическая реклама и агитация, которые распространяются на телевидении, а также теледебаты, должны переводиться на язык жестов и субтитроваться на украинском языке. При этом в отдельных населенных пунктах допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на государственном языке и дублированных на языках коренных народов, национальных меньшинств Украины.

Напомним, Совбез ООН рассмотрит украинский "языковой" закон.