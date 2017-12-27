Аккаунт Кадырова в Facebook заблокировали из-за санкций США

Руководство Facebook заблокировало аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова из- за включения российского политика в санкционный список США. Информацию об этом представители соцсети подтвердили газете "Ведомости".

В Facebook отметили, что аккаунты Кадырова принадлежали или велись от лица, на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США, поэтому соцсеть "несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты".

23 декабря профили Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook оказались недоступны.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что атаку совершили "те, кто постоянно обвиняют" в кибератаках Россию.

Кадыров анонсировал появление чеченской социальной сети Mylistory, "которая ни в чем не уступает заморским".

Члены парламента Чеченской Республики объявили бойкот социальной сети Instagram.

Профили Кадырова заблокировали через три дня после того, как США внесли его в санкционный "список Магнитского".