Актер Джейсон Стэтхэм снялся в рекламе в Киеве

Съемки ролика компании Perspectiva проходили на НСК Олимпийский.

Голливудский актер Джейсон Стэтхэм, известный по фильмам "Перевозчик", "Большой куш", "Карты, деньги, два ствола" и другим, принял участие в съемках рекламы, которые проходили в Киеве на НСК Олимпийский. Об этом сообщила пресс-служба стадиона на Facebook-странице.

"Думаете съемки под дождем это невесело? Только не тогда, когда в них участвует звезда фильма "Перевозчик" Джейсон Стэтхэм. В это трудно поверить, но на днях на НСК Олимпийский компания Perspectiva снимала рекламный ролик с его участием", - отмечается в сообщении.

В соцсети также были обнародованы фотографии со съемок, на которых, в том числе, фигурирует голливудская звезда.

Фото: Facebook

Ранее Корреспондент.net сообщал, что ролик-презентацию Apple Watch 3 снимали в Киеве на столичном вокзале.