Актер Джим Керри удалился с Facebook из-за России

Голливудский актер Джим Керри покинул Facebook из-за вероятного содействие социальной сети вмешательству России в американские выборы. Об этом актер сообщил в своем микроблоге в Twitter, пишет УНН.

"Я продал свои акции Facebook и удалил свою страницу, так Facebook выиграла от вмешательства России в наши выборы, и они все еще сделали недостаточно чтобы исправить это. Я призываю всех других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, делать то же самое. #unfriendfacebook", - написал артист.

I'm dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they're still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp - Jim Carrey (@JimCarrey) 6 февраля 2018

Напомним, компания Facebook сообщила, что за время предвыборной кампании 2016 года на США российские агенты создали в соцсети 129 мероприятий. Как сообщалось в тексте заявления, на страницы мероприятий заходили с 338,3 тысячи различных аккаунтов, а 62,5 тысячи пользователей отметили, что собираются их посетить. При этом у компании нет данных о том, какие из мероприятий действительно состоялись.