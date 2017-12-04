Активисты сняли блокаду с офиса NewsOne

Активисты, блокировавшие центральный въезд на территорию бизнес-центра, где арендует офис телеканал NewsOnе, около 18:00 начали разбирать мешки, из которых была построена баррикада.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте телеканала.

"Мы с пониманием отнеслись к просьбе министра Авакова и начальника Нацсовета телевидения и радиовещания, что нужно немного переформатировать акцию, чтобы люди все-таки могли проехать", - сказал корреспонденту NewsOne один из участников акции.

Вместе с тем, по его словам, активисты собираются создать блокпост и проверять документы у проходящих через него, а также не пускать на территорию телеканала людей с георгиевской лентой и российских журналистов.

По состоянию на 19:30 ворота центрального въезда на территорию бизнес- центра, в котором находится телеканал NewsOne, открыли после снятия блокады.

Как сообщалось, вечером 3 декабря группа неизвестных, среди которых были замечены члены партии "Братство" Дмитрия Корчинского, заблокировали один из въездов в офис телеканала NewsOne. Въезд на территорию они обмотали колючей проволокой и заблокировали мешками, которые к зданию канала привез грузовик.

В редакции NewsOne акцию у здания канала связали с трансляцией инициированного экс-главой Одесской ОГА, лидером партии "Рух новых сил" Михеилом Саакашвили "Маршем за импичмент".

Участники блокирования заявили, что владелец телеканала депутат Евгений Мураев должен "покаяться за сепаратистские высказывания" и "самых ватных" ведущих.

По материалам: newsone.ua