Акції Twitter обвалилися після блокування акаунту Трампа

Акції Twitter, що котируються в Німеччині, впали на 8% у перший торговий день після того, як пізно в п'ятницю компанія назавжди заблокувала акаунт президента США Дональда Трампа.

Компанія заявила, що зупинка акаунту Трампа, який налічував понад 88 мільйонів фоловерів, пов'язана з ризиком подальшого насильства після штурму Капітолію США в середу, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок вранці акції соціальної мережі, що котируються в США, також впали на 8%.

Після штурму Капітолія 6 січня Twitter видалив аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства.