Акции "Яндекса" падают после решения о блокировке в Украине

В процессе торгов на московской бирже акции "Яндекса" падали на 3,3%, на фоне введение Украиной санкций в отношении деятельности компании, а также всех ее сервисов на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов Мосбиржи.

До обнародования указа президента Украины Петра Порошенко о введении санкций против российских соцсетей и сайтов акции "Яндекса" росли в пределах 2%.

Напомним, 15 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о ведение санкций против РФ. Они касаются, в частности, социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также таких компаний как Mail.ru, "Yandex" и их сервисов.

Российский пропагандист Дмитрий Киселев назвал указ Порошенко ущемлением свободы слова.