Алексей Учитель отказался вносить правки в фильм «Матильда»

Режиссер Алексей Учитель не намерен вносить правки в фильм «Матильда». Об этом он заявил «Ъ FM», отреагировав на заявление главы Общественного совета при Министерстве культуры Павла Пожигайло. «Господин Пожигайло присутствовал на просмотре, когда фильм смотрели Ольга Голодец, вице-премьер, и министр культуры Мединский, которые не высказали мне никаких замечаний»,— рассказал режиссер.

Ранее Павел Пожигайло заявил «РИА Новости», что лично попросил режиссера исправить трейлер картины. «Учитель обещал переделать ролик, что-то исправить в фильме и в конечном итоге сделать показ для Общественного совета, обсудить на этой площадке»,— заявил господин Пожигайло.

Господин Учитель сказал, что после просмотра «Матильды» беседовал с господином Пожигайло и тот не высказал никаких замечаний по картине. «Даже если бы он сказал, я бы их не выполнял». Он уточнил, что во время разговора с господином Пожигайло обсуждался трейлер фильма. «Он (Павел Пожигайло — “Ъ”) вносил, на мой взгляд, парадоксальное предложение сделать трейлер фильма для православных, но мне кажется, что в истории кинематографа такого не было и быть не может»,— сказал господин Учитель.

Он напомнил, что ранее Генпрокуратура и специальная экспертная комиссия Санкт-Петербургского университета проверяли трейлер фильма и не нашли в нем признаков оскорбления верующих.

Напомним, в начале ноября картину Алексея Учителя «Матильда» назвали антироссийской и антирелигиозной провокацией, в связи с чем активисты сообщества «Царский крест» обратились к зампреду комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталье Поклонской. Недовольство активистов вызвали, в частности, романтические отношения императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Госпожа Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм «Матильда», однако по итогам проверки нарушений найдено не было.