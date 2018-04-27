Amazon отказался сотрудничать с Роскомнадзором

Компания Amazon отказалась сотрудничать с Роскомнадзором в вопросе ограничения доступа к мессенджеру Telegram.

Об этом пишет Медуза со ссылкой на на заявление регулятора.

Роскомнадзор рассказал о переговорах с Amazon и Google по поводу ограничения доступа к Telegram. Ведомство требует от американских компаний прекратить предоставлять мессенджеру IP-адреса для обхода блокировки.

Взаимодействие с Google заместитель главы ведомства Вадим Субботин назвал "конструктивным", заявив, что с компанией начат "предметный диалог". Читайте также: Bloomberg узнал о секретной работе Amazon над домашним роботом

Контакты с Amazon, по словам Субботина, к положительным результатам пока не привели. Чиновник предположил, что это связано с политическими причинами, не уточнив, с какими именно. Читайте также: В России пытаются блокировать Telegram, а не работает Google

Напомним: с 16 апреля операторы в России по решению Роскомнадзора приступили к блокировке мессенджера Telegram. Это произошло после того, как Таганский районный суд постановил заблокировать сервис из-за того, что он отказался передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Несмотря на все усилия, мессенджер продолжает работать, а его аудитория даже возросла.