Американец Сноуден поддержал россиянина Дурова в конфликте с Роскомнадзором

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден поддержал владельца интернет-чата Telegram Павла Дурова в конфликте с блокировкой сервиса Роскомнадзором.

"Я критиковал Telegram за модель безопасности в прошлом, но реакция Дурова на тоталитарную потребность российского правительства к поиску лазеек к частным сообщениям - отказ и сопротивление - это единственный допустимый ответ, показывающий реальное лидерство", - написал Сноуден во вторник, 17 апреля.

По мнению находящегося в России разоблачителя спецслужб, "стремление Роскомнадзора наказать Telegram за защиту прав пользователей абсолютно разбило сегодня российский интернет". "Огромное число сайтов, не имеющих отношения к Телеграму, заблокированы из-за морально и технически невежественной цензуры".

Сноуден уточнил, что если Google и Amazon прекратят доступ к их облачной платформе или удалят приложение из своих магазинов, они будут соучастниками цензурной кампании, а не ее жертвами.

Бывший сотрудник американских спецслужб Сноуден получил известность летом 2013 года, когда предоставил ряду изданий секретную информацию АНБ о слежке США за коммуникациями граждан многих государств по всему миру.

На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там он сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул его. Его разместила у себя группа беженцев, у которых он прожил около двух недель.

Затем он уехал в РФ, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Сноудену также был выдан вид на жительство.

Американская сторона настаивает на том, что этот человек, опубликовавший секретные данные, должен предстать перед американским судом.