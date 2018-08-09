Американская киноакадемия анонсировала введение новой номинации на премию Оскар

Также будет сокращена трансляция вручения премии Оскар

Американская академия кинематографических искусств и наук, которая проводит вручение премии Оскар, анонсировала введение новой номинации Выдающийся популярный фильм.

Об этом сообщается в письме киноакадемии, которое публикует Vanity Fair.

"Совет управляющих, сотрудники, члены академии и различные рабочие группы последние несколько месяцев обсуждали улучшения шоу. Мы создадим новую категорию для выдающихся популярных фильмов. Требования для выдвижения и другие ключевые детали будут определены в ближайшее время", - сообщили киноакадемики.

Также сообщается, что трансляция церемонии вручения Оскара будет сокращена до трех часов.