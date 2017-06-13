Американские СМИ отреагировали на ленту Стоуна "Интервью с Путиным"

В кабельной сети США в понедельник стартовал показ документальной ленты "Интервью с Путиным" американского режиссера Оливера Стоуна, который в 2014 году стал на российскую сторону в оценках событий на Майдане.

Фильм состоит из четырех серий, каждая из которых будет демонстрироваться каждый вечер до четверга, передает Укринформ.

Несмотря на напряженную атмосферу вокруг российского вопроса через расследование влияния Москвы на последние президентские выборы в США, показ документального сериала не вызвал особого ажиотажа среди американской публики. По крайней мере, в первый вечер показа на него отреагировали публикациями разве что англоязычные версии российских СМИ, которые прилагают видимых усилий, чтобы "раскрутить" тему.

Правда, накануне ряд американских медиа обратили внимание на анонсированный сериал оскароносного режиссера Стоуна.

В частности, издание The New York Times прямо в заголовке назвало материал про фильм "лестью", хоть и с небольшим скептицизмом. В своей публикации газета пишет, каких приемов прибегал "добрый полицейский" Стоун для того, чтобы получить ответы на вопросы от президента РФ.

Издание Daily Beast назвало фильм "дико безответственным любовным письмом Оливера Стоуна Владимиру Путину".

Когда Америка отправляет своих людей взять интервью у Владимира Путина, пишет издание, она не посылает лучших - таких как Андерсон Купер или Кристиан Аманпур, которые хорошо разбираются в геополитике и искусстве словоблудия. Америка посылает таких как Мегин Келли или Оливера Стоуна. Последнего издание назвало "любителем ревизионизма истории, который провел последние несколько десятилетий в заигрывании с такими диктаторами, как Фидель Кастро, Уго Чавес и Путин".

Сам же Стоун в интервью телеканалу CBS News рассказал, что хотел своим фильмом сделать так, чтобы Путина услышал мир. "Я думаю, что он (Путин - ред.) должен был быть услышанным достаточно четко, поскольку я не собираюсь быть редактором, я позволю говорить ему", - заметил Стоун.

Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун известен, в частности, своими фильмами "Рожденный четвертого июля", "Взвод", "Уолл- стрит", "JFK" "Сноуден". За свою карьеру он также сделал интервью с такими противоречивыми фигурами, как Уго Чавес и Фидель Кастро.

В декабре 2014 года Стоун сделал заявление в поддержку российской версии событий в Украине, которая изображала Революцию Достоинства как заговор ЦРУ, а Виктора Януковича - легитимным президентом Украины. Участников Майдана 2014 года Стоун назвал хорошо вооруженными неонацистскими радикалами, за что был раскритикован в США.

Для создания своего последнего документального сериала "Интервью с Путиным" Стоун встречался с российским лидером более десятка раз в течение двух лет.