Аналоговое телевидение отключат до конца года - Нацкомиссия

Уже летом украинским телезрителям начнут отключать аналоговое телевидение. Его заменят цифровыми эфирными каналами. Строго говоря, этот процесс должен был завершиться еще в июне 2015 года - такие условия содержаться в международном соглашении "Женева 2006", который подписала Украина. Однако до сих пор отключать аналоговый сигнал власти не решались, постоянно продлевая ему жизнь. Срок действия последней такой отсрочки истекает 30 июня 2018-го.

Как рассказал нам член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль, сейчас планы по отключению проходят финальную стадию, решается в какой последовательности, какие регионы будут отключаться и когда. Но ожидается, что до конца года процесс должен быть завершен по всей территории страны.

Чтобы телевизор не превратился в бесполезную коробку, пользователям настоятельно рекомендуют начать подбирать альтернативные источники сигнала: подыскивать платные пакеты от ТВ-провайдеров, переходить на интернет-ТВ либо позаботиться о покупке цифрового тюнера, при помощи которого можно смотреть цифровое эфирное телевидение.

Последние в украинских интернет-магазинах продают от 400-500 грн. Тем же, кто не хочет сильно тратиться, следует дождаться выгодных предложений от самих кабельных и спутниковых провайдеров, которые наверняка будут предлагать устройства по акционным ценам.

"Бизнес платного ТВ заключается не в продаже тюнеров, а именно в продаже пакетов каналов, чтобы постоянно иметь какие-то "подписные" деньги. Не исключаю, что зрителю предложат некий механизм, когда тюнер может доставаться условно бесплатно, за символическую сумму. Но абонент должен будет подписаться, скажем, минимум на год. Тогда пакет телеканалов может обойтись примерно в 75-80 грн./мес.", - подметил нам Валентин Коваль.