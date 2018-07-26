Аналоговое вещание на временно оккупированных территориях пока отключать не будут - Мининформполитики Украины

Жителям оккупированных территорий должны быть доступны разные источники информации, отметила замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

На временно оккупированных территориях Украины пока не будут отключать аналоговое вещание. Об этом на заседании Кабмина 26 июля сказала замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украинское вещание на оккупированных и прилегающих к ним территориях в формате FM сегодня покрывает примерно 4 млн жителей, телевизионным вещанием в формате Т2 (цифра) - около 3 млн жителей, телевещанием в аналоговом формате - около 4 млн жителей. Важное замечание: аналог на оккупированной территории пока не отключают. Это рационально и правильно с точки зрения сохранения разных источников информации для жителей оккупированных территорий", - сказала Джапарова.

В марте 2018 года Кабинет Министров Украины принял решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 года.

19 апреля президент Украины Петр Порошенко поручил Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания принять меры для отключения аналогового телерадиовещания в стране до июля 2018 года.

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками длится с апреля 2014 года.