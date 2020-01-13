Англоязычная и крымскотатарская редакции телеканала UATV прекратили работу

Англоязычная редакция украинского телеканала иновещания UATV 13 января прекратила работу, сообщает Радіо Свобода.

"Украинский международный вещатель прекратит производство новостей и спутниковое вещание с 13 января 2020 года. Как следствие, несколько англоязычных ведущих попрощались со своей работой и зрителями во всем мире", - сообщили на UATV 12 января.

Телеканал напомнил, что украинская власть решила прекратить международное вещание и закрыть арабскую, крымскотатарскую и англоязычную редакции UATV.

Как сообщила бывшая замминистра ликвидированного украинского министерства информационной политики Эмине Джеппар, коллектив отправляют в длительный отпуск.

"Насколько мне известно, сейчас продление работы кримскотатарськой редакция не планируют. То есть не планируют вещание на крымскотатарском языке", - написала она в Фейсбуке.

Телеканал был создан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. Его цель заключалась в обеспечении иностранной аудитории объективной, актуальной и полной информацией о событиях в Украине. UATV был доступен в кабельных сетях во всем мире.

В начале 2020 года новое руководство телеканала объявило, что вещание на другие страны прекращается.

Чиновники анонсировали, что в феврале 2020 году на базе UATV будет создан русскоязычный телеканал для неподконтрольных украинской власти территорий.