Антимонопольний комітет отшрафував "Гугл" на мільйон

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Гугл" на 1 млн грн за ненадання у встановлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що таке рішення ухвалила тимчасова адміністративна колегія Комітету на засіданні 2 квітня 2021 року. Розмір штрафу обумовлюється обтяжуючими обставинами, зокрема тим фактом, що ТОВ "Гугл" не надавало комітету затребувану інформацію більше року. Ця інформація була необхідна АМКУ для розслідування за заявою фізичної особи - підприємця про блокування його облікового запису у додатку "Google Мій бізнес".

"Ненадання відповідачем інформації у визначені комітетом строки унеможливили виконання комітетом покладених на нього завдань, зокрема, щодо своєчасного, повного та всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - підкреслюють у відомстві.

В АМКУ зауважують, що вже в рамках розгляду справи, порушеної проти товариства за ненадання інформації, відповідачем було надано затребувану інформацію, що також враховано комітетом при визначенні розміру штрафу.