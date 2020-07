AP і NYT розповіли, як ГРУ поширює фейки про коронавірус в США

Associated Press (AP) і The New York Times (NYT) опублікували статті про те, як Головне управління Генштабу Росії (раніше — ГРУ) веде в США кампанію з дезінформації про коронавіруси. Видання з посиланням на розсекречені матеріали розвідки й на свої джерела пишуть, що двоє ексспівробітників російської розвідки, Олександр Старунський і Денис Тюрін публікували неправдиві матеріали про пандемію коронавірусу на сайтах InfoRos, InfoBrics.org і OneWorld.press.

Всього на порталах було опубліковано близько 150 статей про пандемію з травня 2020 року. У цих текстах поширювалася версія американського походження коронавірусу або те, що пандемія — це «експеримент по маніпулюванню світом».

Господа Старунський і Тюрін — керівники InfoRos.ru. У цього порталу, крім свого, є ще сайти InfoBrics.org і OneWorld.press. Джерела AP і NYT стверджують, що раніше керівники працювали в російській розвідці. Крім цього ФБР нібито розслідує діяльність аналітичного центру Strategic Culture Foundation, який публікує матеріали про політику. ФБР вважає, що вона може бути пов'язана з російською розвідкою.

Коммерсант (РФ).

www.kommersant.ru