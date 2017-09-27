Apple отказалась от поисковика Microsoft в пользу Google

Пока компания отказалась от Bing только в Siri и встроенном поиске на iOS.

Apple объявила о прекращении сотрудничества с Microsoft и переходе на использование поисковой системы Google вместо Bing. Пока речь идет только о поисковых запросах для виртуального помощника Siri и встроенной функции поиска в iOS. В будущем компания собирается отказаться от услуг поисковой системы Bing и в остальных фирменных сервисах.

"Переход на Google в качестве поставщика веб-поиска для Siri, поиска в iOS и Spotlight на Mac позволит этим службам по умолчанию получить последовательный веб-поиск через Safari. У нас крепкие отношения с Google и Microsoft, и мы по-прежнему готовы предоставлять лучший пользовательский опыт", - говорится в заявлении Apple.

По слухам, Google заплатила Apple три миллиарда долларов за использование своей поисковой системы на iPhone, iPad и Mac. В Safari, как и прежде, пользователи могут выбрать из нескольких поисковых систем: Google, Яндекс, Yahoo, Bing и DuckDuckGo.

Ранее Apple удалила из iOS 11 некоторые заявленные функции. Речь идет, в частности, о функции Apple Pay Cash, которая позволяет отправлять другим пользователям деньги через iMessage.

По материалам: 4pda.ru