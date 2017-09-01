Apple подтвердила дату презентации iPhone 8

Кроме даты и времени (20 часов по Киеву), на приглашении надпись: "Давайте встретимся на нашем месте"

Компания Apple объявила дату проведения своей следующей презентации. Она состоится 12 сентября.

Ожидается, что именно на этом мероприятии компания из Купертино покажет три новых модели iPhone, в том числе и iPhone 8, пишет The Verge, передает Новое время.

В самом официальном приглашении не раскрывается много деталей. Кроме даты и времени (20 часов по Киеву), на приглашении надпись: "Давайте встретимся на нашем месте". Судя по всему, презентация пройдет на территории нового кампуса Apple Park, в новом театре имени Стива Джобса.

Самым ожидаемым гаджетом на презентации станет iPhone 8. Смартфон должен получить новый дизайн с безрамочным 5,8-дюймовым OLED-экраном. По слухам, Apple избавится от сканера отпечатков пальцев Touch ID, на смену которому придет сканер лица. По последним данным, базовая версия iPhone 8 получит 64 ГБ флэш-памяти и будет стоить около тысячи долларов. Также 12 сентября должна состояться презентация смартфонов iPhone 7s и iPhone 7s Plus, которые сохранят дизайн предшественников.

Ожидается, что кроме смартфонов Apple представит телеприставку Apple TV нового поколения с поддержкой 4K и смарт-часы Apple Watch с поддержкой LTE. Таке весьма вероятна презентация новых версий программного обеспечения для iPhone и Mac.

Ранее НВ сообщало, что ирландский программист раскрыл подробности о кнопке Home в iPhone 8. Разработчик Стивен Троутон-Смит обнаружил в коде данные о том, что в iPhone 8 кнопка Home сможет изменять свой размер.

Український Бізнес Ресурс

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