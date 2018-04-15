Асад попал в базу данных "Миротворца" из-за посещения его детьми Крыма

Президент Сирии Башар Асад попал в базу украинского сайта "Миротворец".

На сайте ресурса сообщается, что профайл Асада создан 15 апреля.

Согласно сообщению, Асад причастен к сознательной организации нарушения границы Украины его несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым (ст. 331, 331-1 УК Украины), причастен к участию в антиукраинских пропагандистских мероприятиях страны-агрессора (РФ) и причастен к участию в попытках легализации аннексии АР Крым.

Как сообщал УНИАН, трое детей президента Сирии Башара Асада - сыновья Карим и Хафез и дочь Зейн - отдыхали в детском центре "Артек" в аннексированном Крыму. Эту информацию подтвердил директор "Артека" Алексей Каспржак.