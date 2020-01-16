Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: главные уроки - мировая пресса

Какие уроки важно извлечь из авиакатастрофы украинского самолета над Ираном? Объясняет бывший спикер миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в статье для Atlantic Council.

О противоречивых реакциях президента Украины на сбивание самолета МАУ пишут в материале Al Jazeera.

Случайное сбивание украинского самолета - пример того, что конфликты могут иметь непредсказуемые последствия, говорится в анализе на сайте The Atlantic.

Авиакатастрофа украинского самолета над Ираном указывает, как важно извлечь уроки из подобных трагедий. Об этом говорится в статье американского аналитического центра Atlantic Council.

То, что произошло с самолетом МАУ вблизи Тегерана, напоминает сбивание самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 над территорией Восточной Украины в 2014 году, отмечает автор статьи, бывший спикер миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.

В обоих случаях члены экипажа не успели среагировать. Оба рейса летели над зонами активного конфликта.

В ситуации с самолетом МАУ несколько авиалиний продолжали осуществлять полеты из аэропорта Тегерана, несмотря на возможные риски на фоне противостояния Ирана и США. Некоторые авиалинии прекратили работу за несколько дней до трагедии по причинам безопасности. И даже несмотря на то, что за несколько часов до инцидента Иран запускал ракеты по американским базам, иранские чиновники гражданской авиации не закрыли воздушное движение для пассажирских самолетов.

Также похожи системы, сбившие оба самолета, пишет Боцюркив. MH17 сбил "БУК", а самолет МАУ сбила система "Тор". Обе - российские. Они также используют подобные технологии для обезвреживания целей.

"Гнев и печаль из-за самолета рейса PS752 подчеркивают насущную необходимость извлечь уроки из таких трагедий. Важно, чтобы сообщество гражданской авиации приняло срочные меры, чтобы сделать полеты более безопасным во время конфликтов. Сейчас в мире существует около десятка конфликтных зон, куда воздушные экипажи не могут летать. Правила, очевидно, нужно усилить", - убежден Боцюркив.

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на сбивание Ираном украинского самолета МАУ вызвала противоречивые эмоции у украинцев, говорится в статье катарского ресурса Al Jazeera. Некоторые хвалили его, другие - критиковали, и все это на фоне нескольких политических кризисов.

На прошлой неделе украинский продавец Игорь Коваленко, который пообщался с Al Jazeera, плохо думал об иранцах, ведь их правительство сбило украинский пассажирский самолет, следовавший из Тегерана в Киев. Однако на этой неделе Коваленко сменил свое мнение. Иран признал вину, а рядовые иранцы восстали против своего правительства в поддержку украинцев.

"Я увидел, как иранцы протестовали от нашего имени, и это заставило меня почувствовать к ним близость", - цитирует украинского продавца статья.

В Украине мнения политиков, аналитиков и общественности относительно реакции президента Зеленского на трагедию отличаются.

Однако обозреватели соглашаются, что Зеленскому надо все обдумывать дважды, ведь, с одной стороны, он имеет недружелюбного соседа - Россию, а с другой - президента США Дональда Трампа. Давление Трампа на Украину привело к его же импичменту.

Зеленский сначала требовал от Ирана полного признания вины. Но перед тем, как Тегеран взял на себя ответственность, несмотря на все доказательства западных государств, Зеленский не торопился с выводами, говорится в статье.

Некоторые украинские обозреватели, на которых ссылается автор, убеждены, что из-за такого поведения трагедию со сбиванием украинского самолета используют в геополитических играх. Также говорят, что Зеленскому надо было созвать Совет безопасности ООН.

Другие же считают, что поведение Зеленского отражает его независимость.

Случайное, как утверждает Иран, сбивание украинского пассажирского самолета - пример того, что конфликты могут иметь непредсказуемые последствия, говорится в анализе на сайте The Atlantic.

"Этот инцидент - яркий пример того, как многомесячное "око за око" между двумя странами (которое еще далеко не закончилось, хотя противостояние между ними на данный момент менее насильственное) может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон этого не хочет. И это должно служить противовесом любой мысли о том, что стороны полностью контролируют противостояние", - говорится в анализе.

Уверенно утверждать, что эскалация - это управляемая сила, было бы опрометчивым. "Представьте, если бы американцы были на борту рейса 752. Как выглядел бы мир сегодня?" - говорится в статье.

Даже если вас не интересует эскалация, то эскалация может заинтересоваться вами, говорится в статье. Государства не могут полностью контролировать кризис.

"В конце концов, кто бы мог предположить, что иранцы на этой неделе выйдут на улицы, призывая к отставке верховного лидера, в то время как Трамп их подбадривает?" - говорится в материале.