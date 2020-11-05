Білорусь: автору Telegram-каналу Nexta висунули звинувачення

Влада Білорусі звинуватила засновника і керівника Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і колишнього головного редактора Романа Протасевича в організації масових заворушень в країні.

Про це повідомляє Слідчий комітет Білорусі.

Також Путіло і Потасевіча звинувачують в розпалюванні соціальної ворожнечі проти представників влади і правоохоронців.

Як зазначається, "зафіксовані і долучені до матеріалів кримінальної справи неодноразові факти закликів до протестів, блокування доріг, страйків, координації несанкціонованих масових заходів із зазначенням конкретних місць проведення, а також маршрутів пересування".

Наразі "обвинувачені Путіло і Протасевич знаходяться в міждержавному розшуку", повідомили в Мінську.

Раніше повідомлялося, що білоруський опозиційний Telegram-канал Nexta, який активно висвітлює протести проти президента Олександра Лукашенка, і його логотип визнані екстремістськими на території країни.