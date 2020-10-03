Білоруський державний телеканал підписав Україну "колишня УРСР"

Білоруський державний телеканал СТБ ("Столичне ТБ") підписав Україну як "колишня Українська Радянська Соціалістична Республіка".

Канал підготував сюжет про високий добовий рівень коронавірусу в Україні.

Окрім цього державний телеканал підготував сюжет про те, що литовці цікавляться, чиїм коштом білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська мешкає "у кращому готелі країни", а не в центрі для біженців. У цьому випадку Литву протитрували як "колишню Радянську Литовську Республіку".

Інший сюжет випуску присвячений Польщі, яку підписали як "колишня Польська Народна Республіка". У ньому йдеться про проблеми з порушенням прав дітей.

Зазначимо, що ані Литва, ані Польща, ані Україна не визнають результати президентських виборів у Білорусі, на яких "переміг" Олександр Лукашенко. Відповідно, його не визнають президентом.

2 жовтня Європейський Союз запровадив санкції проти 40 чиновників Білорусі за фальсифікацію виборів, розгін протестів і побиття людей. У відповідь Білорусь запровадила дзеркальні обмеження.

Бабель

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